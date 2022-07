Die Zusammenarbeit zwischen zwei der weltweit führenden Unternehmen für Photobiologie und Agrartechnologie wird die wissenschaftlichen Fortschritte von BioLumic in das preisgekrönte Beleuchtungsportfolio von Fluence integrieren

Fluence, ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, gab heute seine exklusive Partnerschaft mit BioLumic bekannt, einem Biotechnologieunternehmen für Pflanzenwachstum, das die Kraft des ultravioletten (UV) Lichts nutzt, um mit Light Signal Recipes den Ertrag, die Gesundheit und die Qualität von Pflanzen nachhaltig zu steigern. Im Rahmen der Vereinbarung werden Fluence und BioLumic zusammenarbeiten, um die innovativen UV-Lichtsignale von BioLumic über die branchenführenden LED-Beleuchtungslösungen von Fluence anzubieten.

Die patentierte Technologie von BioLumic nutzt die UV-Photomorphogenese, um biologische Vorgänge in Samen und jungen Pflanzen auszulösen und so die Pflanzenleistung drastisch zu optimieren. Die bewährten UV-Licht-Signalrezepte des Unternehmens können zu einer erheblichen Steigerung der Pflanzenerträge, der gewünschten Pflanzeneigenschaften und der Vitalität führen und gleichzeitig die natürliche Pflanzenresistenz gegen Krankheiten und Schädlinge aktivieren.

"Unser Ziel bei Fluence ist es, modernste Pflanzenwissenschaften und Innovationen in der Agrartechnologie voranzutreiben", sagte David Cohen, CEO von Fluence. "Wir freuen uns darauf, dieses Ziel in Zusammenarbeit mit BioLumic zu verfolgen und die nächste Generation führender Beleuchtungslösungen für Cannabis- und Gemüseanbauer auf der ganzen Welt zu entwickeln."

Die Beleuchtungssysteme von Fluence werden die dynamischen UV-Lichtbehandlungen von BioLumic in der Vermehrungsphase der Pflanzenproduktion liefern einmalige Behandlungen, die Vorteile auslösen, die sich über den gesamten Wachstumszyklus der Pflanzen erstrecken. Die Kombination der marktführenden Lösungen von BioLumic und Fluence ermöglicht es Züchtern, hochwertige Ertragssteigerungen zu erzielen, den Cannabinoidgehalt zu erhöhen und die allgemeine Pflanzenqualität zu verbessern, während gleichzeitig die Variabilität von Zyklus zu Zyklus reduziert wird.

"Mit den Light Signal Recipes von BioLumic können Anbauer UV-Licht vollständig und reibungslos nutzen, um das Pflanzenwachstum und die genetische Expression zu verbessern, ohne große Kosten oder Chemikalien einzusetzen", sagte Steve Sibulkin, CEO von BioLumic. "Diese Partnerschaft wird die Entwicklung der Light Signal Platform von BioLumic beschleunigen, den Zugang unseres Unternehmens zum globalen Gartenbaumarkt verbessern und das Beleuchtungsportfolio von Fluence für den Gartenbau stärken. Das ist ein enormer Gewinn für Landwirte, die nach neuen Wegen suchen, um mit weniger mehr anzubauen."

Die Partnerschaft unterstreicht die lange Tradition von Fluence in der wissenschaftlich geprägten Innovation im Bereich der Photobiologie und folgt auf mehrere Produkteinführungen in diesem Jahr, darunter RAPTR, RAZR Modular System, VYNE, SPYDR Fang, SPYDR 2h und Wireless Flex Dimming. Das dynamische und wachsende Angebot an Leuchten und Beleuchtungssteuerungen von Fluence bietet Landwirten eine fortschrittliche Beleuchtungstechnologie, die die Anbauziele erfüllt und übertrifft.

Fluence und BioLumic werden zunächst mit ausgewählten Cannabisanbaupartnern zusammenarbeiten, während sie kommerzielle Abgabesysteme für UV-Licht industrialisieren, die das End-to-End-Produktangebot von Fluence im Jahr 2023 erweitern. Weitere Informationen zu BioLumic finden Sie auf www. biolumic.com. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence), entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die gewerbliche Pflanzenzucht und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in der texanischen Hauptstadt Austin, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Fluence ist eine Geschäftseinheit innerhalb der Digital-Solutions-Sparte von Signify. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

Über BioLumic

BioLumic ist ein landwirtschaftliches Biotech-Unternehmen, das Pflanzen mit Licht programmiert, um Wachstum, Qualität und Krankheitsresistenz zu erreichen. Die Light Signal Recipe-Plattform des Unternehmens kombiniert biologische Erkenntnisse und das Wissen über genetische Marker, um die genetische Expression mit einer einmaligen Anwendung von Lichtsignalen zu vermitteln. Diese Behandlungen sind skalierbar und erfordern keinen Einsatz von Chemikalien, keine genetische Veränderung, keine Erweiterung der Anlagen und keine hohen Inputkosten. BioLumic hat mit 12 Kulturen gearbeitet, darunter Cannabis, Sojabohnen, Mais, Blattgemüse und Erdbeeren. Bei Cannabis hat das Unternehmen den Züchtern geholfen, große zweistellige Zuwächse bei den Trockenblumenerträgen, der THC-Konzentration, den kleineren Cannabinoiden und der Terpenexpression zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.biolumic.com oder senden Sie eine E-Mail an info@biolumic.com.

