Der Chief Technology Officer und der Senior Vice President Strategische Allianzen bei Pyramid Analytics (Pyramid), einem wegweisenden Anbieter einer Plattform für Decision Intelligence, wird zusammen mit Chandana Gopal, Forschungsleiterin, Zukunft der Intelligenz bei IDC, und Cristina Martin Greysman, WW-Leiterin für SAP auf AWS Partner- und Allianzenstrategie bei Amazon Web Services, Vorträge auf der Hauptbühne der SAPinsider 2022 halten, die vom 19. bis 21. Juli in Las Vegas stattfindet. Melden Sie sich zur SAPinsider 2022 mit unserem Rabattcode an: PYRAMIDVIP.

Wichtige Punkte:

Avi Perez, Chief Technology Officer bei Pyramid Analytics, und Chandana Gopal, Forschungsleiterin, Zukunft der Intelligenz bei IDC, werden in ihrer Sitzung "Decision Intelligence: What's Next in Data and Analytics for SAP BW and HANA" darüber sprechen, was alles möglich ist. . Tag 1: Dienstag, 19. Juli 11:30 Uhr bis 12:20 Uhr

. Tag 1: Dienstag, 19. Juli 11:30 Uhr bis 12:20 Uhr Take Your SAP Investment to the Next Level with Pyramid Analytics (Bringen Sie Ihre SAP-Investitionen auf die nächste Ebene mit Pyramid Analytics) mit Kevin Kratzer, Solutions Engineer, Pyramid Analytics. Tag 1: Dienstag, 19. Juli 15:30 Uhr bis 15:50 Uhr

with Pyramid Analytics (Bringen Sie Ihre SAP-Investitionen auf die nächste Ebene mit Pyramid Analytics) mit Kevin Kratzer, Solutions Engineer, Pyramid Analytics. Tag 1: Dienstag, 19. Juli 15:30 Uhr bis 15:50 Uhr I Have Data Outside SAP How Can I Get a Complete View of My Business Without Moving All My Data Around? (Ich habe Daten außerhalb von SAP Wie bekomme ich eine vollständige Übersicht über mein Unternehmen, ohne alle meine Daten zu verschieben?) mit Matt Chapin, Solutions Engineer, Pyramid Analytics. Dienstag, 19. Juli 16:00 Uhr bis 16:20 Uhr

(Ich habe Daten außerhalb von SAP Wie bekomme ich eine vollständige Übersicht über mein Unternehmen, ohne alle meine Daten zu verschieben?) mit Matt Chapin, Solutions Engineer, Pyramid Analytics. Dienstag, 19. Juli 16:00 Uhr bis 16:20 Uhr Dave Henry, Senior Vice President Strategische Allianzen bei Pyramid, und Cristina Martin Greysman, WW-Leiterin für SAP auf AWS Partner- und Allianzenstrategie bei Amazon Web Services, werden The "Beyond ERP" Challenge: Maximizing the Use of SAP with Your Company's Data Lake präsentieren. Tag 2: Mittwoch, 20. Juli 11:00 Uhr bis 11:50 Uhr

Werden Sie aktiv:

Bitten Sie um ein 1:1-Treffen für ein persönliches Gespräch.

Bitten Sie um eine Vorführung der Pyramid Decision Intelligence Platform.

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Unsere vereinheitlichte Plattform für Entscheidungsintelligenz liefert Erkenntnisse, mit denen jeder schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen kann. Die Pyramid Decision Intelligence Platform bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen in einer No-Code-Umgebung. Die Pyramid-Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation vorangetrieben werden. Die Pyramid Platform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

