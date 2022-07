Aktien weekly - während sich letzte Woche der DAX knapp über 13.000 EUR ins Wochenende verabschiedete, schwanden direkt am Montag die Hoffnungen auf eine Fortsetzung der Erholung. Aber wenigstens ging es auch nicht auf neue Tiefs. Bei 12.434,29 Punkten am Donnerstag drehte der Markt wieder. Aber die Unsicherheit an den Märkten wird wohl noch längere Zeit erhalten bleiben. Allein die Frage nach der Zukunft von North Stream 1 nach Abschluss der routinemässigen Wartungspause beunruhigt. Ohne russisches Erdgas auf kurze Sicht würde es wahrscheinlich zu einer extremen Rezession in Deutschland kommen. ...

