Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Während der DAX und der S&P500 mit einem deutlichen Minus aus der Wo- che gingen, konnte der ATX fast flach schließen (-0,1%).Die Märkte preisen zunehmend das Risiko einer Rezession in Europa und in den USA ein, was an den Rohstoffmärkten zunehmend sichtbar wird. Die Furcht vor einer Gas- Krise und Rezession spiegelt sich auch an den Devisenmärkten wieder. Schwächster ATX-Titel war diese Woche, bedingt durch die niedrigeren Ölpreise, die SBO (-8.3%). An die Spitze der ATX-Kurstafel konnte sich wie auch schon in der Vorwoche der Verbund (+5.8%) setzen, gefolgt von EVN (+2.2%). Die Titel der voestalpine verloren in dieser Woche -3.2% (bereinigt um die Dividendenzahlung in dieser Woche von EUR 1,20 je Aktie). Die Aktie konnte jedoch am ...

