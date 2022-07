Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der Aktienmarkt setzt seine Bodenbildung fort. Die Gewinne der letzten Woche wurden zum größten Teil wieder verloren, aber wichtige technische Unterstützungen (insb. S&P 500) haben gehalten. Der S&P 500 verlor durch starke Rückgänge von Energie-, Rohstoff- und Bankenaktien auf Wochen- sicht -2,9%. In Europa fiel der Stoxx 600 um -2,1%. Der Emerging Market Index fiel in EUR um -2,6% zu. Besonders die weiterhin hohe Inflation in den USA (Juni: 9,1%) sowie die schwachen Ergebnisse der US-Banken belasteten die Aktien- märkte. Brent Öl fiel aufgrund der Konjunktursorgen diese Woche stark und notiert jetzt bei USD auf jetzt USD 97,8/ Barrel (-7%). In Europa stabilisier- ten sich der Erdgas und Strompreis auf hohem Niveau. Der EUR fiel auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...