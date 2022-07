Ist die Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) jetzt ein Kauf? Fest steht jedenfalls: Für Elliott Management lautet die Antwort ja. Der Hedgefonds hat eine Beteiligung von ca. 9 % an dem Unternehmen aufgebaut und ist der größte Investor hinter der Growth-Aktie. Das bedeutet, dass wir hier Skin in the Game sehen. Eine erste, kurzfristig orientierte Investitionsthese könnte sein: Der Hedgefonds kauft Pinterest auf. Das wäre zugegebenermaßen sehr, sehr schade, zumal die Bewertung zwischenzeitlich um ein Vielfaches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...