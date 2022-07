Das Projekt ist der erste Teil des in den USA ab 17 Jahren freigegebenen Next-Level-Horrorfilm-Franchise

LOS ANGELES, July 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryan Kavanaughs Proxima Media gab bekannt, dass die Internetpersönlichkeit und Schauspielerin Hannah Stocking nun auch zum Cast des kommenden Horrorstreifens SKILL HOUSE gehört. In dem Film spielen Social-Media-Phänomen und TikTok-Star Bryce Hall, UFC-Veteranin, BKFC- und AEW-Star Paige VanZant, die globale Hip-Hop-Ikone 50 Cent, der über sein Unternehmen G-Unit Film & Television auch als Produzent fungiert, sowie Neal McDonough eine Hauptrolle. Letzterer hatte jüngst größere Rollen in Filmen und Serien wie Yellowstone, Arrow, The Flash, Residential Evil, Van Helsing und vielen anderen inne.



Der erste Teil der in den USA ab 17 Jahren freigegebenen Next-Level-Horrorfilm-Franchise, SKILL HOUSE, ist ein "SAW-artiger" Film, der sich mit dem Phänomen des Ruhms und der Kultur in den sozialen Medien befasst. SKILL HOUSE bietet eine schonungslose Darstellung von "Einfluss" und erforscht das neue Phänomen der "Influencer", ihren Ruhm und was sie bereit sind zu tun, um ihn zu erlangen. Der in Los Angeles spielende Film, der hauptsächlich im originalen "Sway House" gedreht wird, befasst sich mit der Welt der sozialen Medien und lotet die Grenzen aus, wenn "Klicks" und "Einfluss" buchstäblich zu Leben oder Tod werden. Der mit dem Emmy ausgezeichnete Special-Effects-Künstler Steve Johnson (GHOSTBUSTERS, BICENTENNIAL MAN, SPIDER-MAN 2) sorgt für einige der realistischsten Gewalt- und Blutszenen, die Fans je gesehen haben.

Hannah Stocking ist eine vielseitig begabte Künstlerin, Internetpersönlichkeit, Schauspielerin und Moderatorin, deren kometenhafter Aufstieg in der digitalen Unterhaltungsbranche und letzlicher Wechsel zu den klassischen Medien durch ihre einzigartige Art der Comedy vorangetrieben wurde, die sich oftmals durch eine Mischung aus Humor und wissenschaftlichen Inhalten auszeichnet. Sie hat mittlerweile über 50 Millionen Follower auf all ihren Plattformen. Zu Stockings Referenzen gehören der Top-Film von Tyler Perry, BOO 2! A MADEA HALLOWEEN, und SATANIC PANIC. Außerdem hat sie in einer Episode von Stories From Our Future mitgespielt, einer Serie von Kurzfilmen, die in Zusammenarbeit mit der Netflix-Serie Black Mirror produziert wurde, und war sogar in Musikvideos wie Hard 2 Face Reality von Poo Bear ft. Justin Bieber und Electronica sowie Find Me von Marshmello zu sehen.

"So wie dieser Film der erste eines neuen Horrorgenres ist, sind Social-Media-Persönlichkeiten wie Bryce und Hannah ein neues Prominenten-Genre. Wir überschreiten hier kreative und berufliche Grenzen", erklärt Regisseur Josh Stolberg. "Hannah hat ein dynamisches Talent und verkörpert alles, worum es in diesem Projekt geht - Internet-Ruhm und die Entwicklung in der Unterhaltungsindustrie. Wir freuen uns sehr darüber, dass sie nun zu unserem Cast gehört."

Das Projekt wird von Proxima Media finanziert und kontrolliert. Eigentümer und Betreiber ist der Emmy-, Grammy-, Oscar- und Tony-nominierte Megaproduzent Ryan Kavanaugh. Das Drehbuch stammt von der Horrorfilmlegende Josh Stolberg, der auch die Regie übernimmt. Er ist Co-Autor von Horrorfilmen wie SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (mit Chris Rock und Samuel L Jackson), JIGSAW, PIRANHA 3D, SCHÖN BIS IN DEN TOD sowie dem nächsten SAW-Film (mit dem vorläufigen Titel SAW X). Über seine Produktionsfirma G-Unit Film & Television ist Jackson zudem neben Kavanaugh, Alex Baskin sowie Amy Kim und Jaime Burke von Lifeboat Productions als Produzent tätig. Daniel Herther, verantwortlich für die Produktion und kreative Entwicklung bei Proxima, wird neben Jason Barhydt und Bobby Sarnevesht ausführender Produzent.

Die zusätzliche Besetzung umfasst Leah Pipes (SCHÖN BIS IN DEN TOD, The Originals), McCarrie McCausland (Army Wives, The Originals), Ivan Leung (THE TENDER BAR, All American, Grey's Anatomy), John DeLuca (Spree, American Horror Story), und Caitlin Carmichael (MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS - AUF DER SPUR DES KILLERS, EPIPHANY).

Weitere Informationen und die neuesten Informationen zu SKILL HOUSE sind auf Instagram (@skillhousemovie) zu finden.

Über Hannah Stocking



Hannah Stocking ist eine vielseitig begabte Künstlerin, Schauspielerin und Moderatorin, deren kometenhafter Aufstieg in der digitalen Unterhaltungsbranche und letzlicher Wechsel zu den klassischen Medien durch ihre einzigartige Art der Comedy vorangetrieben wurde, die sich oftmals durch eine Mischung aus Humor und wissenschaftlichen Inhalten auszeichnet. Als Social-Media-Powerhouse hat sie über 50 Millionen Follower auf allen ihren Plattformen, darunter 7,8 Millionen Abonnenten auf YouTube. Seit dem Start ihres YouTube-Kanals, der in weniger als fünf Monaten eine Million Abonnenten gewonnen hat, hat sie mit verschiedenen Inhalten 2,1 Milliarden Aufrufe erzielt. Außerdem hat sie über 26 Millionen Follower auf TikTok und 22 Millionen Follower auf Instagram.

Stocking greift regelmäßig auf ihren Major-Doppelabschluss in Chemie und Biologie zurück, um ihre Inhalte um ein zusätzliches Element zu bereichern. Stocking hat diesen unverwechselbaren Stil bei der Entwicklung mehrerer wissenschaftsbasierter Originalserien angewandt. Sie hat sich vor allem mit ATTN: zusammengetan, um eine Reihe informativer Videos zu erstellen, die alltägliche Konzepte wie Crash-Diäten und das Gehirn von Teenagern auf leicht zugängliche und unterhaltsame Weise präsentieren.

Ihr Talent und ihr Charisma kommen in den klassischen Medien genauso gut zur Geltung wie im Internet. Sie war als Gastkorrespondentin bei E! News für die Berichterstattung über die Grammy-Verleihung 2017 tätig. Ihr großes Debüt auf der Leinwand gab sie in Tyler Perrys Top-Film BOO 2! A MADEA HALLOWEEN, und 2019 übernahm sie eine Rolle in dem von Chelsea Stardust inszenierten Film SATANIC PANIC. Außerdem hat sie in einer Episode von Stories From Our Future mitgespielt, einer Serie von Kurzfilmen, die in Zusammenarbeit mit der Netflix-Serie Black Mirror produziert wurde.

Ihre Karriere hat ihr aufgrund ihrer Fähigkeit, sich durch Schönheit und Mode als digitale Künstlerin und Entertainerin auszudrücken, herausragende Features in Zeitschriften wie PAPER Magazine, GQ Thailand, Modeliste Magazine und anderen Publikationen eingebracht. Sie wurde mit dem Pioneer Award des Women's Entrepreneurship Day ausgezeichnet und ist die erste digitale Unternehmerin, die diese Auszeichnung erhält.

Stockings Manager sind John Shahidi und Sam Shahidi von Shots Studios.

Über Josh Stolberg



Josh Stolberg ist als Autor, Regisseur und Produzent für einige der populärsten Horrorfilme der Gegenwart verantwortlich, darunter JIGSAW, PIRANHA 3D, SCHÖN BIS IN DEN TOD und zuletzt SPIRAL. Er hat Drehbücher für Netflix, Disney, Lionsgate und andere geschrieben. Derzeit schreibt er einen Dwayne-Johnson-Actioner für Netflix sowie den nächsten Teil der beliebten Saw-Reihe.

Über Lifeboat Productions



Amy Kim und Jaime Burke sind preisgekrönte Produzentinnen mit über 20 Jahren vielfältiger Erfahrung. Sie haben Originalinhalte für alle führenden Streaming-Anbieter und Studios produziert, zu denen auch die kommende Serie Surfside Girls für Apple+ und Undone für Amazon gehört. Kim begann ihre Karriere als Produzentin mit dem oscarprämierten Kurzfilm WEST BANK STORY und arbeitete als Produktionsleiterin für Michael Eisners digitales Studio Vuguru, bevor sie 2012 mit Jaime Burke Lifeboat Productions gründete. Burke begann ihre Karriere als Filmproduzentin mit Titeln wie THE POSSESSION OF MICHAEL KING und dem Indie-Horror-Klassiker THE PACT. Dies ist ihre zweite Zusammenarbeit mit dem Autor/Regisseur Josh Stolberg.

Über Proxima und Ryan Kavanaugh



Ryan Kavanaugh, Gründer von Proxima Media und Mehrheitsaktionär von Triller, zählt zu den erfolgreichsten, produktivsten und meistgeehrten Managern der Unterhaltungsbranche. Mit seinem intelligenten Modell zur Filmfinanzierung gilt er als Schöpfer des "Moneyball"-Modells für Spielfilme. Er produzierte, vertrieb und/oder strukturierte die Finanzierung von mehr als 200 Filmen, die weltweit mehr als 20 Milliarden Dollar an den Kinokassen einspielten und 60 Oscar-Nominierungen erhielten. Er steht auf Platz 25 der umsatzstärksten Filmproduzenten aller Zeiten. Zu seinen Produktionen gehören Fast and Furious 2-6, 300, Social Network, Ohne Limit, Fighter, Ricky Bobby - König der Rennfahrer, Stiefbrüder und Mama Mia! Kavanaugh und Proxima leisteten Pionierarbeit bei einer innovativen Finanzierungsvereinbarung für Marvel nach dessen Insolvenz und entwickelten die Studio- und Finanzierungsstruktur, die zu Marvel Cinematic Universe führte. Mit Netflix baute er die SVOD-Sparte (Streaming) auf, die zu einem Anstieg der Marktkapitalisierung des Unternehmens von 2 auf 10 Milliarden USD führte. Kavanaugh ist der Mitbegründer von Triller, eine von drei Social-Media-Apps mit dem schnellsten Wachstum. Vor kurzem leitete er die Übernahme, Fusion und Neuauflage der Social-Media- und Musik-App.

Er gründete außerdem das schlagkräftige Fernsehunternehmen Critical Content mit Top-Shows wie Catfish (MTV) und Limitless (CBS), das er für 200 Millionen USD verkaufte. Das Unternehmen unterhielt vor seinem Verkauf 40 Fernsehserien auf 19 Sendern. Kavanaugh hat zahlreiche Errungenschaften und Auszeichnungen erhalten, vom Producer of the Year Award von Variety, The Hollywood Reporter's Leadership Award über 40 Under 40 Most Influential People in Business von Fortune und Forbes' Fortune 400 bis hin zu Billion-Dollar Producer von Daily Variety und 100 Most Influential People in the World von Vanity Fair. Proxima und Kavanaugh werden von Neil Sacker vertreten.