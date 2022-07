HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3136 Andreas Du Rieux ist nicht nur eine Sportreporter-Legende, sondern auch Trainer für Kommunikation & Präsentationen, Coach, Moderator, Schauspieler und Tennisglobetrotter. Und wenn er selbst den Schläger in der Hand hält, ist er ein nicht zu unterschätzender Spieler, hat Grand Slam Turniere für Journalisten gewonnen. Wir plauschen nicht nur über ihn, sondern auch über ein Tennis-Duell, das wir einmal gegeneinander ausgefochten haben, über Dominic Thiem, Mirjam Puchner, Alex Corretja, Toni Innauer, Felix Gottwald, Novak Djokovic und viele mehr. Dass der grosse Björn Borg sein Idol ist, sieht man und erkennt man auch an der Instagram-URL. Und einmal in meinem Podcaststudio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...