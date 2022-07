Berlin (ots) -Getir, der Pionier für ultraschnelle Lebensmittellieferungen, hat heute angekündigt, den ersten deutschen Franchise-Store im Herbst in Berlin zu eröffnen. Karthik Harith, General Manager von Getir, sagt zu den Plänen des Unternehmens: "Wir denken Nahversorgung neu. Der Laden um die Ecke wird bei der Versorgung der Bevölkerung in den nächsten Jahren eine immer größere Rolle spielen. Genau das werden unsere Franchisestores bieten: attraktive Produkte, eine exzellente App, kurze Lieferzeiten, und am Counter steht der Eigentümer des Ladens, der selbst im Viertel wohnt. In anderen Worten: Wir bauen den Lebensmittelladen fürs digitale Zeitalter. Im Herbst starten wir in Berlin."Getir folgt mit der Ankündigung dem Erfolgsmodell, das das Unternehmen bereits in mehreren Märkten erfolgreich etabliert hat. 2016 eröffnete in der türkischen Metropole Istanbul der erste Franchisestore von Getir. Heute wird der Großteil der Stores von Getir in der Türkei im Franchisemodell betrieben. Im September 2021 öffnete in Großbritannien der erste Franchisestore von Getir, heute sind es auf der Insel bereits die Hälfte aller Stores. Zuletzt hatte Getir angekündigt, auch in Frankreich das etablierte Franchisesystem des Unternehmens auszurollen.Getir Manager Karthik Harith erklärt weiter: "Die lokale Verwurzelung unserer Stores ist uns wichtig. Wir werden daher jedem Franchisee erlauben, nur eine Handvoll Läden zu betreiben. Wir wollen, dass er oder sie selbst am Counter steht und sich um die Kundenbestellungen kümmert. Wir setzen dabei auch für die Franchisees auf ein attraktives Geschäftsmodell: Zusätzlich zur Grundvergütung pro Auftrag gibt es Leistungen für gutes Management. Die wichtigsten Kriterien sind: Kundenzufriedenheit, kurze Lieferzeiten und nachbarschaftsfreundliches Management wie beispielsweise leise und sichere Anlieferung und Müllentsorgung."Neben Berlin bietet Getir auch in Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, Köln, München und Nürnberg seinen Service an. Auch in diesen Städten sollen Franchisestores folgen, kündigte Gatir Manager Karthik Harith an.Über GetirGetir ist der Pionier für ultraschnelle Lebensmittellieferungen. Das Technologieunternehmen mit Sitz in Istanbul hat die Lieferung auf der letzten Meile revolutioniert und bringt seinen Kunden etwa 2.000 Artikel des täglichen Bedarfs in wenigen Minuten an die Tür.Getir ist in allen 81 Städten der Türkei tätig und hat 2021 den Betrieb in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Portugal und den Vereinigten Staaten aufgenommen.Getir ist in erster Linie ein Technologieunternehmen, das in den Bereichen Einzelhandel und Logistik tätig ist. Es wurde 2015 von Nazim Salur (Gründer von BiTaksi, der führenden Taxi-App der Türkei), Serkan Borancili (Gründer von GittiGidiyor, das 2011 von eBay übernommen wurde) und Tuncay Tutek (Ex-PepsiCo- und P&G-Führungskraft in Europa und dem Nahen Osten) gegründet.Pressekontakt:Sven-Joachim Irmerpresse@getir.deGetir Germanyc/o Design Offices OstbahnhofKoppenstr. 9310243 BerlinOriginal-Content von: Getir Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156598/5274484