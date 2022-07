Der aktivistische Investor Elliott Management hat eine Beteiligung bei Pinterest aufgebaut. Der Aktienkurs der Plattform explodierte daraufhin im nachbörslichen Handel.Das Timing des Einstiegs von Elliott Management ist kein Zufall. Pinterest (US72352L1061) ist an der Wall Street stark unterbewertet und das Unternehmen befindet sich derzeit in einem Prozess des Machttransfers an der Spitze. Der neue CEO Bill Ready ist ein Aussenseiter, muss sich erst einarbeiten und das Vertrauen der Mitarbeiter gewinnen. Oder anders gesagt: So verletzlich wie jetzt wird Ready nie wieder bei ...

