Die Sektkorken knallen momentan bei GameStop. So beträgt das Plus im Vergleich zum Vorwochenschluss rund 10,19 Prozent. Der Titel schloss vier der fünf Sitzungen mit Gewinnen. Am Dienstag war das Plus mit rund 5,40 Prozent für GameStop am größten. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund sieben Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. ...

