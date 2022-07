Die meisten Aktien-Börsen fallen gerade, sodass Privatanleger kaum noch investieren. Ob in Australien, Hongkong, Europa oder in den USA, überall lassen die Leitindizes derzeit die Köpfe hängen. Könnten sie noch weiter fallen? Ja, doch es kommt auch sehr auf den Einzelfall und die Bewertung an. So notiert beispielsweise der Hang-Seng-Index schon zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,53, während der S&P-500-Index noch immer bei 19,3 notiert (13.07.2022). Sollte es in Europa tatsächlich zu einem Erdgas-Engpass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...