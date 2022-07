Ja, die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) ist weiterhin in der Erfolgsspur. Zum Ende der Woche sind die Anteilsscheine auf einem Aktienkurs von 112 Euro aus dem Handel gegangen. Natürlich ist das hoch, die Aktie defensiv. Sie besitzt Pricing-Power und Qualitäten als Marktführer. Trotzdem ist die Performance eine, die in diesen Zeiten in schwindelerregende Höhen führt. Inzwischen ist die Frage, ob fundamental noch alles in Ordnung ist. Wobei sich diese Frage bereits bei einem Aktienkurs von 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...