Die Aktie von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) hat zum Ende der letzten Woche einen regelrechten Crash hingelegt. Zwischenzeitlich ging es in US-Dollar um über 20 % bergab. In Euro wiederum lag das Minus zum Ende des Handelstages bei ca. 14 %. Trotzdem: Der Fall geht ungebremst weiter. Wobei der Aktienkurs mit 95 Euro erstmals wieder im zweistelligen Bereich liegt. Aber warum ist der Cannabis-REIT am Wochenende so tief gefallen? Spannend! Es gibt neue, fundamentale Gründe. Vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...