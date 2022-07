Aus dem einstigen Anlegerliebling Varta ist in den vergangenen Monaten so etwas wie das Sorgenkind der deutschen Aktionäre geworden. Denn seit knapp einem Jahr befindet sich die Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend. Allerdings konnte sich Varta zuletzt spürbar stabilisieren, kommt nun aufgrund einer neuen Hiobsbotschaft noch einmal zurück und bietet damit möglicherweise ein letztes Mal eine günstige Kaufchance…

Die komplette Varta-Analyse können Sie hier abrufen.

Denn wie kurz vor dem Wochenende bekannt wurde, hat sich Mehrheitsaktionär und Aufsichtsrat Dr. Michael Tojner von einem großen Aktienpaket getrennt. Am 11. Juli hat Tojner 200.000 Aktien für einen Kurs von 78 Euro auf den Markt geschmissen. Insgesamt also ein Volumen von rund 15,6 Millionen Euro. Das hat den Aktienkurs naturgemäß unter Druck gesetzt. Dabei hat Varta ehrgeizige Ziele…

Zur neuen Cash-Cow könnten sich dabei die Akkus für E-Autos entwickeln. Denn derzeit arbeiten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...