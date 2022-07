Wer kennt den Begriff "Krisenwährung" im Zusammenhang mit Investitionen in das wertvolle Edelmetall Gold nicht? Doch welche Krisen müssen noch kommen, damit Gold endlich wieder steigen kann? Sind eine Inflationskrise, ein Krieg in Europa, Spannungen zwischen den USA und China sowie eine mögliche Eurokrise 2.0 nicht genug Gründe für steigende Notierungen? Offensichtlich nicht. Denn die Einjahresrendite des Goldpreises in der US-Dollar-Notierung ist mit -5,75 % klar negativ (Stand: 16.07.2022, maßgeblich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...