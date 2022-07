Wohl kaum ein Unternehmen in Deutschland leidet so sehr unter den immer weiter reduzierten Gaslieferungen Russlands wie der Chemie-Riese BASF. Denn die energiehungrige Chemie-Industrie ist in höchstem Maße abhängig von dem Brennstoff. Das Schreckgespenst der ausbleibenden Gaslieferungen trifft BASF entsprechend hart. Doch die Experten sind unverändert bullish!

Die komplette BASF-Analyse können Sie hier abrufen.

Beinahe täglich gibt es neue Gerüchte um eine weitere Drosselung der Gaslieferungen. Gerade für BASF ein echtes Horrorszenario. Dennoch bleiben die Experten vom Analysehaus Jefferies für BASF in ihrer neuesten Studie optimistisch. Analyst Chris Counihan bleibt bei seiner Einschätzung: "Buy". Auch beim Kursziel bleiben die Experten optimistisch und taxieren den fairen Wert auf 60 Euro.

An der Börse konnte sich BASF ...

Den vollständigen Artikel lesen ...