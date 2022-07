Richtig leiden mussten zuletzt Alibaba-Aktionäre. Denn die Notierungen liegen heute 15,27 Prozent unter dem Vorwochenniveau. An fünf der fünf Tage ging es für den Titel nach unten. Am Montag erwischte Alibaba dabei mit einem Minus von 9,37 Prozent einen rabenschwarzen Tag. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. Nur noch rund fünf Prozent entfernt ist schließlich das 4-Wochen-Tief. Der Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...