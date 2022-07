PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zum Vorschlag einer Ukraine-Konferenz:

"Es ist in der Tat jetzt der richtige Zeitpunkt für eine deutsche Ukraine-Bestandsaufnahme, wie sie die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann vorgeschlagen hat. Was kann, was sollte, was muss Deutschland jetzt und in nächster Zeit tun, um im Schulterschluss mit anderen Nato- und EU-Staaten die Ukraine so zu stärken, dass sie die russischen Angriffe stoppen kann? 77 Jahre Frieden verdankt Deutschland der europäischen Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, nie wieder Waffen, Vernichtung und Verbrechen an die Stelle von Verhandlungen, Ausgleich und Recht treten zu lassen. Deshalb werden die Herausforderungen für den Westen wachsen - weit über das Ausmaß bisher geleisteter Unterstützung für die Ukraine hinaus."/be/DP/he