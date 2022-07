In der weltweiten Vanilleindustrie ist Madagaskar der unbestrittene Führende und profitiert von seiner Position als führender Erzeuger und Exporteur der natürlichen Schote. Allerdings dehnen andere Anbieter wie Uganda allmählich ihre Präsenz in diesem lukrativen Markt aus. Bildquelle: Shutterstock.com In Uganda wird 2022 eine Vanilleproduktion auf Rekordniveau...

Den vollständigen Artikel lesen ...