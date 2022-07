DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/16. und 17. Juli 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Hoher Krankenstand bei Lufthansa

Der Krankenstand bei der Lufthansa ist durch Corona stark angestiegen. Ein Lufthansa-Sprecher sagte der Bild am Sonntag: "Die Krankenquoten bei unserem Bodenpersonal sind stark angestiegen. Aufgrund von Corona-Infektionen, aber auch bedingt durch Überlastung erreicht der Krankenstand hier bis zu 30 Prozent. Beim fliegenden Personal in Cockpit und Kabine ist die Quote deutlich geringer im einstelligen Bereich."

Volkswagen hält an Produktion in umstrittener Region Xinjiang fest

Die Volkswagen AG hält an ihrer Produktion von Fahrzeugen in Chinas westlicher Region Xinjiang fest. Der deutsche Automobilhersteller plane, seine Fabrik in Xinjiang weiter zu betreiben und sei offen für einen Werksbesuch durch einen Menschenrechtsexperten, der kürzlich vom Vorstand des Unternehmens ernannt wurde, sagte Stephan Wöllenstein, der scheidende CEO von Volkswagen China. Westliche Politiker, Wissenschaftler und Menschenrechtsgruppen werfen Peking vor, in der Region ethnische Minderheiten gewaltsam zu unterdrücken.

Musk wehrt sich gegen Twitter-Antrag zur Beschleunigung der Übernahme

Der Milliardär Elon Musk wehrt sich gegen einen Antrag der Twitter Inc, die 44 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Kurznachrichtendienstes zu beschleunigen. Die Anwälte von Elon Musk reichten die Unterlagen beim Delaware Chancery Court ein und reagierten damit erstmals öffentlich auf die Klage, die das Social-Media-Unternehmen Anfang der Woche eingereicht hatte, um die Bedingungen der Fusionsvereinbarung durchzusetzen. Das Gericht solle Twitters "ungerechtfertigten Antrag auf Eile" zurückweisen, heißt es in der Klageschrift.

Merck & Co wird Seagen-Übernahme erst später ankündigen - Kreise

Es ist offenbar unwahrscheinlich geworden, dass der rund 40 Milliarden US-Dollar schwere Kauf der Seagen Inc durch den Pharmakonzern Merck & Co. noch vor dessen Bekanntgabe der Quartalsbilanz in diesem Monat angekündigt wird. Die Gespräche sind nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, aber weiterhin auf Kurs.

