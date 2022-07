DJ MÄRKTE ASIEN/Positive US-Vorgaben sorgen für steigende Kurse

SCHANGHAI/HONGKONG (Dow Jones)--Mit positiven Vorgaben von der Wall Street zeigen sich die ostasiatischen Börsen zu Wochenbeginn mit Aufschlägen. Dort war es nach fünf Handelstagen mit Abgaben wieder aufwärts gegangen. Auslöser waren schwindende Sorgen, dass die US-Notenbank bei ihrer kommenden Sitzung den Leitzins gleich um 100 Basispunkte nach oben nehmen könnte. Ein weiterer Zinsschritt um 75 Basispunkte gilt auf der Sitzung am 27. Juli dagegen als mehrheitlich ausgemachte Sache, um die weiter hohe Inflation einzudämmen. Dazu kamen gute US-Konjunkturdaten, welche die Hoffnung schürten, dass die USA im Zuge der Zinserhöhungen nicht in eine Rezession abrutschen werden.

Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, forderte zuletzt eine stärkere Zinserhöhung. Er sprach sich für eine Erhöhung der Zinsen auf 3,75 bis 4 Prozent in diesem Jahr aus. Bisher hatte er für einen Anstieg auf 3,5 Prozent geworben. Die Fed müsse dieses Jahr aggressiver vorgehen, um die "hartnäckig hohe Inflation" einzudämmen. Auf die Höhe des Zinsschritts bei der kommenden Sitzung wollte sich Bullard nicht festlegen.

Die deutlichsten Aufschläge verzeichnen dabei der Schanghai-Composite und der Hang-Seng-Index in Hongkong, die um 1,5 bzw. 2,6 Prozent zulegen. Hier sprechen Marktbeobachter auch von einer Erholung von den kräftigen Abgaben am Freitag, als das unter Erwarten ausgefallene chinesische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal für einen kräftigen Rücksetzer gesorgt hatte. Das BIP wuchs vor dem Hintergrund der Corona-Lockdowns lediglich um 0,4 Prozent zum Vorjahr, Ökonomen hatten dagegen eine Zunahme um 0,9 Prozent erwartet. Das Jahreswachstumsziel der Regierung in Peking von 5,5 Prozent dürfte damit kaum erreichbar sein.

Auch in Seoul geht es für den Kospi um 1,7 Prozent nach oben. Hier sind es vor allem Aktien aus dem Technologie- und Einzelhandelssektor, die sich mit deutlichen Gewinnen zeigen. So geht es für die Aktien der beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um 2,5 bzw. 3,9 Prozent aufwärts. In Tokio findet aufgrund eines Feiertages am Montag kein Handel statt.

In Neuseeland geht es nach neuesten Inflationsdaten um 0,5 Prozent nach oben. So erhöhten sich die Verbraucherpreise im zweiten Quartal um 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während Ökonomen lediglich mit einem Anstieg um 7,1 Prozent gerechnet hatten. Allerdings gehen die Analysten von Capital Economics davon aus, dass der Höhepunkt der Inflation damit erreicht sein dürfte. Die Möglichkeit, dass die neuseeländische Notenbank auf ihrer Sitzung Mitte August den Leitzins um 75 Basispunkte anhebt, ist "sehr real" geworden, so die Ökonomen der ANZ. Die Bank geht nun davon aus, dass der Leitzins bis Ende des Jahres einen Niveau von 4,0 Prozent erreichen wird, während sie zuvor von 3,5 Prozent ausgegangen war. Das bedeutet laut ANZ ein Basisszenario von Erhöhungen um 50 Basispunkte bei den verbleibenden drei Sitzungen in diesem Jahr.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.664,00 +0,9% -10,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 2.370,42 +1,7% -20,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.276,17 +1,5% -10,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.820,87 +2,6% -13,2% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.116,30 +0,6% -0,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.418,75 +0,0% -9,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:13 % YTD EUR/USD 1,0094 +0,1% 1,0085 1,0014 -11,2% EUR/JPY 139,63 -0,1% 139,72 138,77 +6,7% EUR/GBP 0,8490 -0,1% 0,8498 0,8475 +1,0% GBP/USD 1,1890 +0,2% 1,1868 1,1816 -12,1% USD/JPY 138,32 -0,2% 138,56 138,58 +20,2% USD/KRW 1.319,23 0% 1.319,23 1.329,24 +11,0% USD/CNY 6,7575 +0,0% 6,7575 6,7664 +6,3% USD/CNH 6,7554 -0,2% 6,7657 6,7797 +6,3% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8498 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6804 +0,2% 0,6791 0,6726 -6,3% NZD/USD 0,6168 +0,2% 0,6154 0,6128 -9,6% Bitcoin BTC/USD 21.178,02 +0,8% 21.008,14 20.659,30 -54,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 97,99 97,59 +0,4% 0,40 +35,8% Brent/ICE 101,89 101,16 +0,7% 0,73 +36,0% GAS VT-Schluss +/- EUR METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.716,17 1.707,70 +0,5% +8,47 -6,2% Silber (Spot) 18,83 18,70 +0,7% +0,13 -19,2% Platin (Spot) 862,30 848,75 +1,6% +13,55 -11,2% Kupfer-Future 3,30 3,24 +2,0% +0,06 -25,7% YTD zu Vortagsschluss ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/thl

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2022 00:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.