Angesichts sinkender Wachstumsraten verlieren Growth-Aktien an Attraktivität. "Unverändert dominieren die Negativfaktoren, eine Abschwächung der Konjunktur ist absehbar", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Und obwohl gerade in den USA die Bewertungen schon zurückgekommen sind, droht hier bei Tech- und anderen Growth-Aktien weiteres Rückschlagpotenzial." Die vielfach an den Kapitalmärkten erwartete Rezession spiegelt sich derzeit nicht in den ...

