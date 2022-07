DJ Eon will Glasfaser-Ausbau mit Investor Igneo beschleunigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Eon will in Partnerschaft mit Igneo Infrastructure Partners den Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Breitbandinfrastruktur in Deutschland beschleunigen. Igneo beteilige sich dafür laut Mitteilung zur Hälfte an der Westenergie Breitband GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Eon SE. Das neue Gemeinschaftsunternehmen will mehr als 1,5 Millionen Haushalte sowie Großkunden in Deutschland mit Glasfaser-Breitbandanschlüssen versorgen.

Westenergie bleibe mit 50 Prozent Anteilseigner und werde Dienstleistungen für das Gemeinschaftsunternehmen erbringen. Der Vollzug der Transaktion werde vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen im vierten Quartal 2022 erwartet.

