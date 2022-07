NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ericsson von 90 auf 80 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der schwedische Netzwerkausrüster habe mitgeteilt, vom zuständigen US-Regierungsausschuss CFIUS die Erlaubnis für die Übernahme von Vonage erhalten zu haben, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit könne der Kauf des US-Anbieters von Cloud-basierter Kommunikation bis zum 21. Juli abgeschlossen werden. Der Markt scheine die Transaktion wegen des hohen Kaufpreises eher negativ zu sehen, und die langfristigen Wachstumsaussichten von Vonage im Kerngeschäft blieben mäßig. Potenzial stecke aber in Softwareprodukten für den neuen Mobilfunkstandard 5G./gl/mis



ISIN: SE0000108656

