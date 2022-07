Hongkong (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen für erneuerbare Energien - EPRO Advance Technology (EAT) - hat heute einen Durchbruch bei der Erzeugung und Speicherung von grünem Wasserstoff bekannt gegeben und damit die vermutlich einfachste und kostengünstigste Methode zur Bereitstellung von Wasserstoff vorgestellt, die die Welt je gesehen hat.Dieses revolutionäre Verfahren hat das Potenzial, die Wasserstoffwirtschaft in Gang zu bringen und sie um Jahrzehnte voranzubringen, indem es den Wasserstoff vom Kraftstoff der Zukunft zum Kraftstoff von morgen macht.EAT hat ein bahnbrechendes poröses Siliziummaterial - Si+ genannt - entwickelt, das bei Bedarf hochreinen Wasserstoff aus einer Wasserquelle erzeugen kann. Si+ kann auch als festes wasserstofferzeugendes Material dienen, das kompakt, robust und leicht zu transportieren ist.Sie hat das Potenzial, die großen Herausforderungen der Speicherung, der sicheren Handhabung und des Transports von Wasserstoff zu lösen, die das Wachstum der Wasserstoffwirtschaft lange Zeit behindert haben.Als garantierte Quelle sicherer, bedarfsgerechter Energie ist Si+ vielseitig einsetzbar. Sie kann die schrittweise Abschaffung von teuren und umweltschädlichen Dieselaggregaten - den so genannten Gensets - erleichtern.Si+ ist ein idealer Ersatz für Schiffsheizöl - das im nächsten Jahr auslaufen soll - und bietet durch die exotherme Wärme, die bei der Si+-Wasserstofferzeugung freigesetzt wird, eine Lösung zur Speicherung thermischer Energie.Si+ wird die Masseneinführung von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen und wasserstoffbetriebenen Flügen unterstützen.Si+-Wasserstofftankstellen, die auf Abruf Wasserstoff vor Ort erzeugen, können die Fläche bestehender Tankstellen mitbenutzen und so die Investitions- und Betriebskosten senken."Si+ ermöglicht eine garantierte Form der Energieversorgung im Vergleich zu erneuerbaren Energien, die oft unstetig sind. Es ist das erste verteilbare Energiespeichermaterial mit Netzparität", sagt Albert Lau, CEO von EAT, "die Si+ Technologie hat das Potenzial, die Wasserstoffwirtschaft um Jahrzehnte voranzubringen."In einem Webcast demonstrierte Herr Lau, wie Si+ Wasserstoff aus einer Wasserquelle erzeugen kann. "Man könnte die inerten, vakuumverpackten Si+-Patronen mit Kaffeemaschinenpads und -kapseln vergleichen: einfach Wasser hinzufügen und das Produkt freisetzen!", sagte er.Der Produktionsprozess verbraucht wenig genutzte Elektrizität und verursacht keine Treibhausgasemissionen. Das Rohmaterial ist metallurgisches Silizium, das aus Sand zusammen mit einer Kohlenstoffquelle oder aus recyceltem Silizium von zerbrochenen oder ausgedienten Solarmodulen gewonnen werden kann, die sonst auf der Mülldeponie landen würden.Sehen Sie sich den Webcast an: https://youtu.be/BfKG0UsxAKkhttps://www.epro-atech.com/mediaMedieninhalte (einschließlich Infografik und Video):https://www.epro-atech.com/mediaVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1860597/Si_Application_Process_demonstration.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1860596/Si_porous_silicon_material.jpgPressekontakt:Albert Lau,CEO,EPRO Advance Technology,media@epro-atech.com,+852-3521-1121Original-Content von: EPRO Advance Technology Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164326/5275125