Die globalen Börsen zeigten sich am Freitag nach einem eher mäßigen Wochenverlauf wieder etwas freundlicher. Diesen positiven Schwung scheinen wir nun am Montag mitzunehmen und die vorbörslichen Notierungen sehen recht positiv aus. Wo mögliche Unterstützungsebenen bei den US-Indizes und dem DAX sind, erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

