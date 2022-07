Vam Control, 1997 in Onore gegründet, ist ein Serviceunternehmen für Werkzeugmaschinen mit 30 Mitarbeitenden. Der Umsatz lag 2021 bei 4 Mio Euro.Schaffhausen - GF Machining Solutions, eine Division von GF, übernimmt 100% der in Italien ansässigen Vam Control S.r.l. Es handle sich um einen weiteren Schritt bei der Umsetzung der Strategie 2025 zur Stärkung der Fräs- und Automatisierungskompetenzen sowie zum Ausbau ihres Dienstleistungsangebots in Europa, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Vam Control, 1997 in Onore gegründet...

