Robeco hat den RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities aufgelegt, eine High Conviction-Strategie mit Ausrichtung auf die Klimawende.Rotterdam - Robeco hat den RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities aufgelegt, eine High Conviction-Strategie mit Ausrichtung auf die Klimawende. Der Fonds ist gemäss Art. 9 der SFDR klassifiziert und investiert in globale Aktien von Unternehmen, die beim Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft führend sind. Die Strategie zielt darauf ab, in die Pfade hin zu einer Welt mit netto null CO2-Emissionen...

