Der deutsche Aktienmarkt dürfte zu Beginn der neuen Woche zunächst an seine Erholung vom Freitag anknüpfen. Am Morgen wurde der DAX +2,76% zeitweise 0,6 Prozent höher bei 12.948 Punkte taxiert. Damit bleibt die vielbeachtete 13.000-Punkte-Marke in Schlagdistanz. Der EuroStoxx 50 +0,65% wurde am Montagmorgen rund 0,7 Prozent höher erwartet. Diese Themen könnten die Kursentwicklungen am Montag beeinflussen:1. ...

