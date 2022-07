Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Das 11. World Urban Forum (WUF11) erreichte jeden Winkel der Welt. Insgesamt nahmen 17.000 Menschen aus 155 Ländern an der Veranstaltung teil. Das WUF11 war in vielerlei Hinsicht einzigartig.Zum ersten Mal fand das WUF in Ostmitteleuropa statt. Zum ersten Mal in der Geschichte konnten alle, die am WUF teilnehmen wollten, dies aus der Ferne tun. Diese Form wurde von mehr als 6.000 Menschen gewählt, und mehr als 10.000 kamen persönlich nach Kattowitz. In Bezug auf die Besucherzahl steht das WUF11 auf Platz 3 in der Geschichte aller World Urban Foren.Das Kernprogramm des WUF11Fast 500 Veranstaltungen wurden im Rahmen des 11. WUF organisiert, darunter spezielle Sessions, Workshops und Diskussionsrunden. Die Teilnehmer des WUF11 behandelten Themen, die sich auf gerechte Städte, den Aufbau urbaner Resilienz und den Wiederaufbau von Städten nach einer Krise bezogen. Mehr als tausend Bewerbungen für die partnergeführten Veranstaltungen gingen ein. Dies ist ein Rekord in der Geschichte des WUF.Das WUF in der StadtNach jedem der Diskussionstage verbrachten die Teilnehmer des Forums im Rahmen der Initiative "WUF in der Stadt" Zeit in 11 städtischen Gebieten. Eine solche Initiative hat es in der Geschichte des WUF noch nie gegeben. Ob Freiluftkino, Expertengespräche oder Tanzkurse - an diesen und vielen weiteren Veranstaltungen nahmen unter dem Motto "WUF in der Stadt" mehrere tausend Menschen teil.Barrierefreies WUFDie Organisatoren des WUF11 haben sich bemüht, das Forum für alle zugänglich zu machen. Rollstuhlrampen, Induktionsschleifen, 40 polnische und internationale Gebärdensprachdolmetscher - das sind nur einige der Maßnahmen zur Förderung der Barrierefreiheit beim WUF11. Im Rahmen des WUF11 fand auch ein Runder Tisch für Menschen mit Behinderungen statt.Urban EXPODie Urban EXPO war schon immer die größte Attraktion des World Urban Forums, und das war auch während des WUF11 der Fall. 90 Stände, organisiert von 43 Partnerorganisationen auf 8.000 Quadratmetern, ermöglichten den Menschen, die das Forums besuchten, eine Reise um die Welt."Das WUF11 war zweifellos ein Erfolg. Wir freuen uns, dass wir unsere polnische Perspektive in die Diskussion um die Städte der Zukunft einbringen konnten. Ich drücke Ägypten und Kairo die Daumen - den Organisatoren des 12. WUF", resümierte die stellvertretende Ministerin für Entwicklungsfonds und Regionalpolitik Malgorzata Jarosi\u0144ska-Jedynak, die auch Regierungsbevollmächtigte für die Organisation des WUF11 ist.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1843071/EuroSkills_Logo.jpgPressekontakt:+48 666865604,WUF11info@mfipr.gov.pl,oder Glowacka Malgorzata,Malgorzata.Glowacka2@mfipr.gov.pl,tel. +48 22 2737103Original-Content von: Ministry of Development Funds and Regional Policy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163961/5275153