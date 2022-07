London (ots/PRNewswire) -Die Cannadips CBD-Beutel und Elevar Hemp CBD-Streifen zum Einnehmen von SpectrumLeaf Europe wurden kürzlich in die Liste der neuartigen Lebensmittel in Großbritannien aufgenommen. Während alle CBD-Produkte auf der Liste derzeit den Status "awaiting evidence" haben, zeigt die von der FSA (Food Standards Agency) veröffentlichte Liste, welche Produkte einen glaubwürdigen Antrag mit genügend Details haben, um ihre Sicherheit zu beweisen. Zu den Informationen, die für die Überprüfung erforderlich sind, gehören Etikettierung, Nährstoffgehalt, Absorption, Verteilung, toxikologische Informationen und mehr."Wir freuen uns sehr, dass sowohl Cannadips- als auch Elevar-Hanfprodukte jetzt Teil der offiziellen Novel-Foods-Liste in Großbritannien sind, einem der führenden CBD-Märkte der Welt. Für SpectrumLeaf ist es von entscheidender Bedeutung, unser Bestes zu tun, um unsere Produkte so transparent wie möglich zu halten, damit sich die Verbraucher wohl fühlen. Dies ist besonders wichtig, da sowohl unsere Cannadips CBD-Beutel zum Einnehmen als auch unsere Elevar Hemp CBD-Streifen zum Einnehmen in einzigartigen Formaten angeboten werden, die entwickelt wurden, um direkt über die Schleimhäute im Mund aufgenommen zu werden und so eine optimale Wirkung zu erzielen. Jede zusätzliche Bestätigung, wie z. B. die Aufnahme in die Novel-Foods-Liste, wird das Vertrauen der Verbraucher zweifellos weiter stärken", sagt Felix Sundstrom, CEO von SpectrumLeaf Europe.Als CBD im Januar 2019 in Europa zum Novel Food erklärt wurde, war Großbritannien das einzige Land, das von Unternehmen verlangte, einen Antrag für ihre CBD-Produkte einzureichen, mit dem Ziel, eine sichere und regulierte CBD-Industrie zu etablieren. Andere CBD-Produkte, die nicht den Anforderungen des Vereinigten Königreichs für Novel Food entsprechen, mussten schließlich aus den Regalen entfernt werden."Obwohl die Aufnahme in die Liste nicht bedeutet, dass unsere Produkte zum jetzigen Zeitpunkt vollständig zugelassen sind, hoffen wir, dass sie Einzelhändlern und Verbrauchern hilft, sich sicherer zu fühlen und fundierte Kaufentscheidungen zu treffen", so Sundstrom weiter.INFORMATIONEN ZU SPECTRUMLEAFSpectrumLeaf ist ein Unternehmen, das sich der Auswahl und Beschaffung von hochwertigen CBD-Produkten in einzigartigen Formaten widmet, die den kollektiven Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Zu den Marken des Unternehmens gehören Cannadips - ein CBD-Produkt, das in den Mund gesteckt wird, Elevar Hemp - hochwertige CBD-Streifen zum Einnehmen und Voon - weiße CBD-Hanf-Minibeutel.Pressekontakt:Patty Sa,+41791514010,patty.sa@spectrumleaf.comOriginal-Content von: SpectrumLeaf Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164327/5275152