Die Analysten der Baader Bank sehen die Andritz-Aktie weiterhin als massiv unterbewertet an. Sie bekräftigen ihre Kaufempfehlung und auch das Kursziel in Höhe von 61,0 Euro. Im Vorfeld der Q2-Zahlen erwarten die Baader-Experten einen Auftragseingang der Gruppe von 1,920 Mrd. Euro (+3,1 Prozent im Jahresvergleich) und einen Umsatzanstieg von 11,2 Prozent auf 1,705 Mrd. Euro. Die Q2-Prognose für das adj. EBITA beträgt 134 Mio. Euro (+0,7 Prozent yoy -) trotz stärkerem Gegenwind durch Kostensteigerungen. Die Analysten betrachten Andritz als eines der risikoresistentesten Investitionsgüterunternehmen, das in den meisten seiner Geschäftsaktivitäten von einer immer noch boomenden Nachfrage profitiert und die Ertragsrisiken aus Material- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...