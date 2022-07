DJ Klimaforscher Latif: Nehmen Kurs auf Erderwärmung von 3 Grad

BERLIN (Dow Jones)--Der Klimaforscher Mojib Latif hat vor dem Treffen des Petersberger Klimadialogs vor einer Erderwärmung um 3 Grad gewarnt. "Die 1,5 Grad werden wir nicht mehr erreichen. Das muss man klar sagen", sagte Latif im Interview der Mediengruppe Bayern. "Mit dem heutigen Ausstoß an Treibhausgasen werden wir diese Marke schon in knapp zehn Jahren reißen."

Vermutlich werde man nicht einmal 2 Grad schaffen. "Nimmt man das, was die Politik weltweit derzeit macht, sind wir eher auf dem Kurs 3 Grad....3 Grad wären eine Katastrophe", so Latif. Es gebe scheinbar immer Wichtigeres als den Umweltschutz, beklagt der Klimaforscher. Die internationale Politik habe auf der ganzen Linie versagt, trotz Paris und anderer Konferenzen. "Wir nähern uns dem Punkt, an dem man sich eingestehen muss: Die Zeit ist abgelaufen", so Latif.

In Berlin beraten am Montag Vertreter aus 40 Ländern über den Klimaschutz. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der ägyptische Präsident Abd al-Fattah al-Sisi sprechen werden auf der Veranstaltung sprechen.

July 18, 2022

