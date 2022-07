Zu Beginn der neuen Handelswoche steht die Aktie der Porsche SE im Fokus. Am Montag ab 13 Uhr soll auf einem Kapitalmarkttag unter anderem die Werbetrommel für den Börsengang des Sportwagenbauers Porsche gerührt werden.Investoren erwarten am heutigen Kapitalmarkttag der Porsche Holding SE News zum geplanten IPO des Sportwagenbauers Porsche. Porsche befindet sich im Besitz von Volkswagen. Die Porsche Holding SE wiederum hält derzeit rund 53 Prozent der Anteile am Volkswagen-Konzern.Gut möglich, dass ...

