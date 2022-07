Gelnhausen (ots) -Das Buch "Personalauswahl in deutschen Unternehmen oder war's wirklich der richtige Bewerber?" von Reinhard Paul ist für alle, die im engeren oder auch im weiteren Sinne mit den Themen Personalsuche, Personalgewinnung und Personalauswahl im Fachbereich des Personalmanagements in (deutschen) privaten Wirtschaftsunternehmen zu tun haben.Ob wir nun für ein Unternehmen in verantwortlicher Position auf der Suche nach geeignetem Personal sind oder uns schon mal auf der Seite der Bewerberin/des Bewerbers befanden, um eine gute Arbeitsstelle zu bekommen: Immer wieder werden uns Personalauswahlverfahren und Bewerbungsprozesse von Unternehmen in unserem Leben begleiten.Diese Buchausgabe den "Berufspraktikern" bietet eine neue Sichtweise auf Personalauswahlverfahren, die uns auf unserem beruflichen Lebensweg weiterhelfen kann.Zum Buch: "Personalauswahl in deutschen Unternehmen oder war's wirklich der richtige Bewerber? Für Andersdenker und solche, die es noch werden wollen" von Reinhard Paul, 110 Seiten, 12,90 Euro, ISBN: 9791220112413, e-book: ASIN B09QY7VMQY, 9,49 EuroZum Autor: Reinhard Paul ist 55 Jahre alt und lebt in der Nähe von Osnabrück. Er ist Diplom-Kaufmann (FH)."Personaler dürfen wissen: Die (Hoch-)Schulintelligenz eines Menschen ist nicht die gleiche Intelligenz wie die betriebliche Intelligenz. Den besten Schüler einzustellen bedeutet nicht, den besten Mitarbeiter zu haben."Pressekontakt:Sie haben Fragen? Gerne bin ich für Sie da.Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5275178