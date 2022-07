Die US-Bilanzsaison startete am Donnerstag traditionell mit den Großbanken. Während JPMorgan und Wells Fargo enttäuschten, konnte die Citigroup die Erwartungen des Marktes deutlich schlagen und legte zweistellig zu. Das hat verschiedene Gründe, die Hinweise für die kommenden Quartale geben könnten.Die Aktien der Citigroup führten am Freitag mit einem Plus von 13 Prozent den S&P 500 an. Was war passiert? Im Gegensatz zur Konkurrenz hatte die Bank bei der Vorlage der Quartalszahlen die Erwartungen ...

