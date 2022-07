DGAP-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Rückgang des Ergebnisses zum 1. Halbjahr 2022



18.07.2022

Gräfelfing, 18. Juli 2022. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat im 1. Halbjahr 2022 nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von TEUR 3.718 erzielt (i.Vj. TEUR 14.451). Nach Abzug der aufwandswirksamen Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB in Höhe von TEUR 548 (i.Vj. TEUR 2.190) sowie einer Rückstellung für Körperschafts- und Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 1.332 (i.Vj. TEUR 4.336) ergibt sich ein Halbjahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.838 gegenüber TEUR 7.925 im 1. Halbjahr 2021. Der vorläufige Provisionsüberschuss, also der Saldo aus Provisionserträgen und

-aufwendungen, sank auf TEUR 2.792 (i.Vj. TEUR 3.647), das Handelsergebnis, die Differenz aus Nettoertrag und Nettoaufwand des Handelsbestands, ging auf TEUR 13.829 (i.Vj. TEUR 27.820) zurück. Als Folge der nachlassenden Handelstätigkeit gingen auch die vorläufigen Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen zurück. So sanken die vorläufigen Personalaufwendungen auf TEUR 4.896 (i.Vj. TEUR 7.989) und die vorläufigen Anderen Verwaltungsaufwendungen auf TEUR 7.812 (i.Vj. TEUR 8.799). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich nach vorläufigen Berechnungen zum 30.06.2022 auf TEUR 31.423 nach TEUR 29.426 zum 31.12.2021. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB erreicht zum 30.06.2022 die Höhe von TEUR 14.566 gegenüber TEUR 14.018 zum 31.12.2021. Vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges, der Unsicherheit der Energieversorgung in Deutschland, der weiter anhaltenden Coronapandemie und der nicht vorhersehbaren Auswirkungen auf das Börsengeschehen ist nach Auffassung des Vorstands das vorstehende Halbjahresergebnis nicht für eine Prognose über den Verlauf des Gesamtjahres 2022 geeignet.





