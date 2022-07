DJ Unspektakulärer Start der GSK-Abspaltung Haleon in London

LONDON (Dow Jones)--Der Börsenstart der Abspaltung der Consumer-Health-Sparte Haleon des britischen Pharmariesen GSK (ehemals Glaxosmithkline) gestaltet sich bislang aus Anlegersicht neutral. Während die GSK-Aktie am Vormittag in London 19,5 Prozent bzw. 334,00 Pence an Wert verliert auf 1.384,20, liegt die neue Haleon-Aktie bei 333 Pence.

Die GSK-Aktionäre bekommen für jede gehaltene Aktie einen Titel von Haleon in ihren Depots gutgeschrieben. Zum Portfolio von Haleon gehören auch in Deutschland bekannte Marken wie Sensodyne (Zahnpasta) und die rezeptfrei erhältliche Schmerzsalbe Voltaren.

