Befeuert von den überraschend positiven Daten aus dem US-Einzelhandel sind die Anleger auch zum Wochenstart in Kauflaune. Von der guten Stimmung profitieren auch die stark gebeutelten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. Die Bullen setzen damit die Erholung weiter fort und leiten nun eine Trendwende ein.Innerhalb von nur drei Handelstagen katapultierten die Bullen den Preis pro Ether-Coin (ETH) um über 22 Prozent in die Höhe. Die starke Bewegung entstand, als der Kurs die obere Range-Kante ...

