In den vergangenen zwei Wochen ging ebenfalls nicht viel voran. Als Trost bleibt nur: Andere Anlageklassen leiden in diesem Jahr genau wie KMU-Anleihen. In den vergangenen Tagen erlitt auch FCR Immobilien einen Kursdämpfer. Die BaFin will einen Abschluss prüfen, irgendetwas mit einer Übergangsrechnungsleitung von einem IFRS-Standard zum nächsten. Jedenfalls wahnsinnig kompliziert - das sollen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...