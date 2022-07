Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel hat in den letzten Jahren massiv in die Ausweitung seiner Kapazitäten investiert. Allmählich scheint sich die Strategie auszuzahlen: Am Montag kann die Gesellschaft einen Rekordauftrag für alkalische Elektrolyseure über 200 Megawatt von einem langjährigen US-Kunden vermelden. Ein Befreiungsschlag für die Aktie.Konkret soll Nel Elektrolyseur-Stacks liefern, es handelt sich dabei um einen Festauftrag im Gegenwert von über 45 Millionen Euro. Die Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...