The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Faser- und Technologielösungen für die Textil- und Hygienebranche, stellt seine neuesten Produkte für Denim-Stoffe in persönlicher Präsenz auf der Kingpins New York vom 20.-21. Juli an Pier 36 in New York City vor. Das Unternehmen stellt Muster aus LYCRA ADAPTIV-Faser, LYCRA DUAL COMFORT-Technologie sowie seine anderen branchenführenden Denim-Fasern vor.

Bei der LYCRA ADAPTIV-Faser handelt es sich um eine zum Patent angemeldete, revolutionäre Faser für "One-Size-Fits-More"-Kleidungsstücke, die sich innerhalb einer Konfektionsgröße an unterschiedliche Körperformen anpassen. Außerdem bietet die Faser den Effekt einer zweiten Haut und zeigt hervorragende Erholung und komfortable Haltekraft.

"Die Verbraucher haben verschiedene Körpertypen und das kann sich auf die Passform und den Tragekomfort der Kleidung auswirken", so Rita Ratskoff, Senior Strategic Manager Denim, The LYCRA Company. "Durch die größere Formtoleranz hat die LYCRA ADAPTIV-Faser das Potenzial, den Retourenanteil bei Bekleidung zu verringern und auch die bei Herstellung anfallende Verschnittmenge zu senken, da ein kleineres Zuschneiden als die Schnittmustervorgabe ermöglicht wird."

Die LYCRA DUAL COMFORT-Technologie vereint die komfortable Passform von Stretchstoffen mit der durch das durch Feuchtigkeitsmanagement erzielten angenehmen Kühle und Trockenheit sowie der LYCRA T400 A EcoMade-Faser, die aus 68 nachhaltigen Ressourcen, darunter recycelte und erneuerbare Materialien, hergestellt wird.

Am Stand der The LYCRA Company können Messebesucher auch innovative Denim-Lösungen aus der Familie innovativer Denim-Lösungen der LYCRA XTRA LIFE-Marke finden, darunter die LYCRA Anti-Slip-Faser, die LYCRA dualFX-Technologie und die LYCRA T400-Faser. Mit diesen lassen sich langlebige, strapazierfähige Kleidungsstücke anfertigen, die Designer in die Lage versetzen, unbesorgt einen stark ausgewaschenen und Distressed-Look zu kreieren.

Für Bekleidungshersteller, die sich nachhaltige Angebote zur Abfallreduzierung wünschen, wird Denim-Stoff, bei dem recycelte Materialien verwendet werden, vorgestellt. Die LYCRA EcoMade-Faser enthält 20 Prozent recycelte Materialien und bei der Technologie COOLMAX und THERMOLITE EcoMade werden bei der Herstellung zu 100 Textilabfälle verwendet.

"The LYCRA Company engagiert sich für die Entwicklung eines innovativen Sortiments nachhaltiger Lösungen, bei deren Herstellung erneuerbare und recycelte Materialien verwendet werden. Diese Stoffe werden die Leistungsstärke der Angebote unserer Kunden verbessern und gleichzeitig die Umweltauswirkungen auf ein Minimum reduzieren", so Jean Hegedus, Sustainability Director, The LYCRA Company. "Wir freuen uns, dass wir wieder persönlich auf der Kingpins vertreten sind und vor Ort unsere nachhaltigen Denim-Fasern vorstellen können, die zur Abfallreduzierung beitragen und den Rahmen für eine Kreislaufwirtschaft schaffen."

Hegedus wird an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "In Conversation: Denim Changemakers" teilnehmen, die am 21. Juli um 11.30 Uhr auf der Kingpins stattfindet. In dieser Runde kommen Vertreter von Unternehmen des United Nations Conscious Fashion and Lifestyle Network zusammen, dessen Mitglieder den Wandel im Denim-Sektor beschleunigen. Die Teilnehmer werden die Verpflichtungen der Branche zur Ausweitung nachhaltiger Praktiken und zur Förderung kollektiver Maßnahmen diskutieren, die für das Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen erforderlich sind.

Die Kingpins New York ist eine Exklusiv-Veranstaltung nur für geladene Mitglieder der Denim-Branche und findet an Pier 36 Basketball City in Manhattan statt. Weitere Informationen finden Sie unter kingpinsshow.com/shows/new-york/.

