Unterföhring (ots) -Extremtemperaturen. Akute Waldbrandgefahr. Deutschland ächzt unter der Hitze. Deswegen ändert SAT.1 am Dienstag kurzfristig das Programm und zeigt um 20:15 Uhr das "SAT.1 SPEZIAL. Hitzewelle in Deutschland" mit Moderatorin Claudia von Brauchitsch.Wo wird das Wasser knapp? Wie bereiten sich Krankenhäuser auf die Behandlung von Hitze-Opfern vor? Wie kämpfen Feuerwehren im Süden Europas gegen die Waldbrände? Und was hat die aktuelle Hitze mit dem Klima-Wandel zu tun? Das "SAT.1 SPEZIAL." liefert Antworten und gibt Empfehlungen, wie man mit den Extremtemperaturen am besten zurechtkommt.Die anschließende Folge von "Navy CIS: Hawaii" verschiebt sich um 20 Minuten und beginnt um 20:35 Uhr."SAT.1 SPEZIAL. Hitzewelle in Deutschland" am Dienstag, 19. Juli 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.