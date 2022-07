FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HIKMA PHARMA PRICE TARGET TO 2250 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 320 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1100 (2000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4100 (4200) PENCE - 'SELL' - BOFA CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 8000 (8250) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS DIRECT LINE TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 210 (270) PENCE - BOFA CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 115 (130) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 950 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 300 (425) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA STARTS KAINOS GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1250 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANTOFAGASTA TARGET TO 1250 (1320) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'HOLD'(BUY) - PRICE TARGET 900(3060)P - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 1275 (1525) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1150 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9620 (9700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6600 (6700) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 920 (930) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2400 (2315) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ADMIRAL TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 1525 (2300) PENCE - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 531 (535) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS DIRECT LINE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 215 (330) PENCE - JEFFERIES CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 140 (160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 900 (3100) PENCE - JEFFERIES CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 120 (230) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2499 (2497) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES REDROW PRICE TARGET TO 780 (738) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 300 (335) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 145 (185) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2700 (3200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3000 (2850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5300 (5420) PENCE - 'NEUTRAL' - STIFEL CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4500 (4900) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1736 (1848) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4400 (4550) PENCE - 'NEUTRAL'



