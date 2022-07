Einst als äußerst lukrativ geschätzt, bereiten russische Wertpapiere derzeit nichts als Sorgen. Des Dramas bislang letzter Akt: Gazprom hat die ADRs gekündigt. Was das für betroffene Anleger heißt. Von. Für manchen kam es aus heiterem Himmel, doch eigentlich war es absehbar: Die Emittentin von Gazprom-ADRs, die Bank of New York Mellon, hat diese ADRs zum 3. August 2022 gekündigt. Die Bank hatte letztlich keine andere Wahl. Denn bereits am 16. April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...