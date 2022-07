Koblenz/Erding (ots) -Am 21. Juli 2022 wird Bundesministerin der Verteidigung Christine Lambrecht das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk- und Betriebsstoffe (WIWeB) am Standort Erding besuchen.Das WIWeB ist das Kompetenzzentrum der Bundeswehr für Sicherheit, Technologie und Chemie der Werk- und Betriebsstoffe. Es erarbeitet und nutzt wissenschaftliche und technologische Grundlagen und Methoden bei der Untersuchung und Beurteilung der chemischen, physikalischen und sicherheitstechnischen Eigenschaften von Werk- und Betriebsstoffen sowie von Textilien und Chemikalien. Außerdem unterstützt die Dienststelle die Bundeswehr in Fragen des Umweltschutzes, der chemischen Sicherheit sowie des Arbeitsschutzes.An den vielfältigen Aufgaben arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Fachrichtungen. Darüber hinaus werden im WIWeB jährlich Chemielaborantinnen und -laboranten, Werkstoffprüferinnen und -prüfern sowie Fachinformatikerinnen und Fachinformatikern ausgebildet.Mit wissenschaftlicher Expertise sowie der Nachweisführung trägt das WIWeB zur Realisierung von nationalen und internationalen Rüstungsprojekten bei, insbesondere mit der Steuerung und Durchführung technologie- und fähigkeitsorientierter sowie produktorientierter Forschungs- und Technologie-Vorhaben.Hinweise für die MedienAkkreditierungsverfahren:Sie werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis zum 19. Juli 2022, 15 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden:Presse- und Informationszentrum AINE-Mail: pizain@bundeswehr.orgTel: +49 (0) 261 400 - 12825Fax: +49 (0) 261 400 - 12822Später eingehende Akkreditierungen können aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt werden. Ohne Akkreditierung ist ein Zutritt zum Veranstaltungsort nicht möglich. Der Personalausweis/ Reisepass ist unbedingt mitzuführen.Die Anzahl für zugelassene Medienvertreter ist aus Kapazitätsgründen begrenzt.Es wird um das Mitführen einer Mund-Nase-Bedeckung (OP-Maske oder FFP2) gebeten.Ablauf am 21. Juli 2022:Ort: WIWeB, Institutsweg 1, 85435 ErdingBis 07:15 Uhr Eintreffen der Medienvertretenden07:15 - 07:30 Uhr Überprüfung der mitgeführten Technik07:30 - 08:00 Uhr Akkreditierung sowie Einweisung08:00 - 08:05 Uhr Begrüßung Ministerin durch Institutsleiter08:05 - 10:35 Uhr exklusives Presseprogramm- Vorstellung des WIWeB- Rundgang über die Liegenschaft- 3D-Druckzentrum der Bundeswehr- Energieversorgung der Zukunft (mit Ministerin)- Textiltechnologie (mit Ministerin)- Innovationslabor "System Soldat" (mit Ministerin)- Gespräch mit Mitarbeitenden (mit Ministerin)10:35 - 10:40 Uhr Eröffnung Innovationslabor "System Soldat" durch Ministerin10:40 - 10:55 Uhr Pressestatement MinisterinAnschl. Ende Pressetermin und AbreisePressekontakt:Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrPresse- und Informations-ZentrumFerdinand-Sauerbruch-Straße 156073 KoblenzTel. +49 (0) 261 400-12821Fax +49 (0) 261 400-12822E-Mail: pizain@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147341/5275392