Treuen DKM-Besuchern und Besucherinnen ist in der Vergangenheit schon der ein oder andere Politiker, Sportler oder Entertainer in den Messehallen über den Weg gelaufen. Neben Auftritten an Ausstellerständen ist es vor allem die Speaker's Corner, die mit illustren Gästen im besten Sinne aufwartet. Sie haben dort ihr Wissen geteilt, von Karrieren erzählt, Tipps und Tricks verraten, diskutiert und miteinander gestritten. Und so soll es auch bei der 25. Auflage der DKM sein. Wie im vergangenen Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...