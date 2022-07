Ein Anstieg über 1,1940 könnte dazu führen, dass die Verkaufsneigung bei GBP/USD in den nächsten Wochen nachlässt, so die Devisenstrategen der UOB Group Lee Sue Ann und Quek Ser Leang. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Letzten Freitag erwarteten wir, dass GBP zwischen 1,1750 und 1,1885 gehandelt werden würde. In der Folge bewegte sich das GBP in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...