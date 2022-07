DJ Studie: Extremes Wetter verursachte Schäden von über 80 Mrd Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Extremwetter haben in Deutschland laut einer vom Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerium in Auftrag gegebenen Studie in den vergangenen Jahren Schäden von über 80 Milliarden Euro verursacht. Ein Großteil der Schäden sei durch Extremwetterereignisse entstanden, die durch die Klimakrise verursacht werden, heißt es laut Ministeriumsangaben in der von Prognos durchgeführten Studie. Zu den Ereignissen werden etwa die heißen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre sowie die Hochwasserkatastrophe 2021 gezählt.

Die Folgekosten der Fluten im Juli 2021 beziffert die Studie auf über 40 Milliarden Euro, die Schäden durch Hitze und Dürre in den Sommern 2018 und 2019 auf 35 Milliarden Euro. Weitere Schäden in Höhe von 5 Milliarden Euro haben demnach vereinzelte Sturm und Hagelereignisse verursacht.

Die Autoren räumen ein, dass für manche Stürme und Hagelereignisse, die in die Studie einflossen, aufgrund fehlender Langzeitdaten noch keine eindeutigen Aussagen zur Veränderung von Intensität oder Häufigkeit im Zuge des Klimawandels getroffen werden können. Die ermittelten Gesamtschäden stellten aber eine Untergrenze dar, weil tatsächlich angefallene Schadenskosten aufgrund einzelner bislang nicht untersuchter Schadensereignisse sowie nicht bezifferbarer Wirkungen - hier verweisen die Autoren auf gesundheitliche Auswirkungen oder die Folgen für die biologische Vielfalt - noch höher sein könnten.

Von den Hitzeschäden 2018 und 2019 wurde laut Studie der Löwenanteil von Forst- und Landwirtschaftsbetrieben getragen, die Schadenskosten von 25,6 Milliarden Euro verbuchten. Weitere 9 Milliarden Euro seien in der Industrie wegen sinkender Produktivität angefallen. Von den Überschwemmungen 2021 seien private Haushalte mit 14 Milliarden Euro betroffen gewesen. Im Bauwesen seien Schäden von 6,9 Milliarden Euro angefallen, bei Verkehrsinfrastrukturen von 6,8 Milliarden Euro und in Industrie und Gewerbe von 5,0 Milliarden Euro.

Die Studie biete die Grundlage dafür, eine verlässliche Kosten- und Schadensanalyse zu erstellen, um weitere Investitionen in Anpassungsmaßnahmen entsprechend begründen und vorantreiben zu können, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) laut Mitteilung. Es brauche "eine verlässliche Klimaanpassungsstrategie, die unsere Bevölkerung, unsere Infrastruktur und unsere Wirtschaft vor Hitze, Hochwasser und starken Wetterschwankungen schützt".

July 18, 2022

